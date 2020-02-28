Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.



В перечень включены автомобили средней стоимостью от 3 млн рублей — всего 1 298 моделей.

«Общее количество автомобилей по категориям составило: от трех до пяти миллионов рублей — 632 штуки (плюс 54 к 2019 году); от пяти до десяти миллионов — 484 штуки (плюс 38); от десяти до 15 миллионов — 100 штук (плюс 3); свыше 15 миллионов рублей — 82 штуки (плюс 9)», — говорится в сообщении ведомства.

Как поясняли в Минпромторге, средняя стоимость автомобиля рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.

Так, владельцы машин за 3—5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Такие же авто возрастом от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, а возрастом в два — три года — 1,1.

Для машин стоимостью в пять — десять млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10—15 млн рублей и возрастом 10—20 лет — в тройном.