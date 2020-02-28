В России планируется уже в этом году начать реализацию проекта «Транспортный роуминг». Внедрение технологии было анонсировано на состоявшемся недавно в Москве форуме «Инновационные платежные решения для транспорта», сообщили в платежной системе «Золотая корона», которая приняла участие в мероприятии и будет участвовать в реализации проекта.

По информации платежной системы, речь идет о возможности использовать транспортную карту для оплаты проезда не только в том регионе, где она была выпущена, но и в других.

«Важной новостью для участников конференции стал анонс «Транспортного роуминга» — технологии, обеспечивающей возможность использовать транспортные карты, выпущенные в одном российском регионе, для оплаты проезда на другой территории. «Золотая корона» совместно с администрациями ряда регионов и региональными операторами транспортной системы «Электронный проездной» планирует внедрение технологии «Транспортный роуминг» уже в этом году», — говорится в релизе.



В числе других трендов развития рынка автоматизированных систем оплаты проезда директор дирекции «Транспортные и социальные карты» системы «Золотая корона» Александр Гришин, выступивший на мероприятии с докладом, отметил «прогнозируемое в ближайшей перспективе завершение внедрения безналичных расчетов на транспорте на всей территории РФ и предстоящая в связи с этим интеграция действующих систем, а также ожидаемое расширение функциональности Системы быстрых платежей и повышение уровня использования мобильных сервисов пассажирами».