Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 1,21 рубля к предыдущему закрытию и составил 67,22 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 100 тыс. сделок на 6,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,3075—67,65 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 73,775 рубля, увеличившись на 1,24 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 16,5 тыс. сделок на 760 млн евро по курсам от 73,1775 до 74,74 рубля за евро.

Котировки иностранных валют в пятницу вышли на новую высоту, отмечают аналитики ИК «Фридом Финанс».



«Валюта США постепенно отползает вниз к максимумам сентября 2019 года, откуда она потом быстро пошла вниз. Евро аналогично снижается до пиков лета прошлого года. Валюта единой Европы преодолела ключевой по отношению к доллару уровень 1,10 за единицу, из-за чего она держится по отношению к рублю заметно сильнее, чем валюта США», — комментируют эксперты.

Учитывая настроения на рынке, аналитики не исключают продолжения роста и в долларе, и в евро по отношению к рублю. По прогнозу экспертов, ближайшей спекулятивной целью доллара может стать уровень 68 за единицу. Евро соответственно имеет запас хода до 75 рублей.

«Однако более равновесной ценой для доллара сейчас выглядит 66,2 рубля, а по евро — уровень 72,5», — заключают аналитики.