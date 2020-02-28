Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже 49 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти находилась ниже этой отметки в июле 2017 года.

По данным на 19:10 мск, стоимость барреля нефти марки Brent снизилась более чем на 5% до 48,94 доллара. Фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 6,8% до 43,88 за баррель, минимума с декабря 2018 года.

Сейчас нефть балансирует на самом краю линии поддержки, отмечают аналитики ИК «Фридом Финанс». По их мнению, «баррель продолжит биться об это дно и в течение дня может показывать рост волатильности как вверх, так и вниз от текущих уровней».

«Оптимистичный сценарий: метания рынка на этой неделе закончатся на уровне около 52 долларов за баррель. Нейтральный сценарий — боковой тренд по нефти как минимум до понедельника. Пессимистичный — провал в зону 47,8—50 долларов за баррель», — рассуждают эксперты.

