В январе 2020 года производственная активность в российской экономике несколько замедлилась, в то время как показатели спроса, напротив, демонстрировали позитивную динамику. Об этом говорится в очередном выпуске «Экономика: факты, оценки, комментарии».



«Основной вклад в замедление годового роста производственной активности внесло снижение грузооборота транспорта, добычи полезных ископаемых, а также выпуска в электроэнергетике. Установившаяся в январе нехарактерно теплая для этого сезона погода в Европе обусловила снижение внешнего спроса на энергоносители (газ, уголь), а также внутреннего потребления электроэнергии в России. Дополнительным фактором для негативной динамики добычи газа оставались его высокие запасы в Европе, для добычи угля — снижение спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса. В результате в январе существенно сократились железнодорожные перевозки грузов, в том числе экспортные поставки угля, черных металлов, зерна, а также грузооборот трубопроводного транспорта. Сдержанными оставались ожидания предприятий», — говорится в материалах регулятора.

В то же время инвестиционный и потребительский спрос расширялся. Росли спрос фирм на труд и реальная заработная плата. Потребительские настроения оставались высокими. По данным опроса ООО «инФОМ», значительно вырос оптимизм респондентов относительно перспектив развития экономической ситуации в России.

Расширение внутреннего спроса и ускорение расходования бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов, будут, по оценкам Банка России, способствовать увеличению экономической активности, что приведет к росту ВВП на 1,5—2% в 2020 году. Значимым риском для прогноза остается ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления мировой экономики, в том числе в связи с распространением коронавируса.