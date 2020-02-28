Федеральная комиссия по связи (ФКС) США намерена оштрафовать крупнейших операторов сотовой связи страны на сотни миллионов долларов за то, что они не прекратили передавать посредникам данные о геолокации пользователей. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal , ссылающаяся на источники.



По их данным, претензии комиссии обращены к AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint. Эти компании ранее заверили конгресс США в том, что прекратят делиться координатами своих клиентов с посредническими организациями. Verizon заявила об этом в 2018 году, а AT&T и T-Mobile — в начале прошлого года.

Операторы сотовой связи, уличенные сейчас в нарушении обещания, получили уведомления о необходимости заплатить штрафы и намерены оспорить решение ФКС США, или хотя бы добиться уменьшения суммы штрафа.

Как поясняет газета, проблема заключается в том, что посредники, получив сведения о местонахождении пользователя в режиме реального времени, передают эту информацию сотням частных организаций. Данное обстоятельство повышает риск злоупотребления персональными данными людей.