Сотрудники уголовного розыска в Краснодарском крае задержали подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата, сообщает пресс-служба МВД России.

В отдел полиции Управления МВД России по Краснодару обратились сотрудники местной аптеки, сообщив о покушении на кражу денег из банкомата. Прибывшие по указанному адресу полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, опросили сотрудников фармацевтической компании и возможных очевидцев.

«Установлено, что неизвестный бросил в тамбур организации дымовую шашку, затем, взломав корпус программно-технического комплекса, предназначенного для автоматизированных выдачи и приема денежных средств, с помощью двух кислородных баллонов предпринял попытку хищения денег. Однако денежные средства ему достать не удалось, после чего злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

На момент попытки совершения кражи в банкомате находилось около 1,5 млн рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили государственный регистрационный знак автомобиля, на котором передвигался подозреваемый. При помощи специальных технических средств разыскиваемое транспортное средство правоохранители обнаружили на одной из улиц краевого центра. 53-летнего водителя, жителя города Абинска, задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.