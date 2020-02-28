Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области выявили и пресекли незаконную финансовую схему по обналичиванию денежных средств. По предварительным данным, было обналичено 250 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.



«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области выявили, что 2016 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату строительных работ, которые реально не осуществлялись. При этом денежные средства за эти услуги переводились на счета предпринимателей, а затем — в наличную форму», — говорится в сообщении.

В ходе проверки оперативники установили, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель города Рязани 1975 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.172 УК РФ.

Полицейские провели обыски в жилище подозреваемого, изъяли финансовую документацию и допросили злоумышленника. Оперативники установили перечень фирм, через которые в Рязани проводились фиктивные сделки, и выявили, что мужчина причастен к проведению направленных на обналичивание денег незаконных банковских операций, совершенных не только в 2016-м, но также в 2014 и 2015 годах.

«По предварительной информации, рязанец через подконтрольные фирмы проводил фиктивные сделки и оплаты в строительной отрасли, в результате чего за вознаграждение в размере от 2% до 10% от суммы каждой трансакции обналичивал денежные средства», — отмечают в МВД РФ.

По версии следствия, злоумышленник причастен к обналичиванию порядка 250 млн рублей. При этом его доход от противоправной деятельности составил более 12 млн рублей.

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Рязанской области переквалифицировало уголовное дело с ч. 1 на ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Уголовное дело и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.