Представители микро- и малого бизнеса считают, что получить господдержку бизнеса слишком сложно из-за организационных и законодательных особенностей, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в январе.

Согласно опросу, 75% представителей микро- и малого бизнеса знают о мерах государственной поддержки предпринимателей, но только каждый десятый (9%) ей пользовался. Четверть представителей бизнеса ранее не слышали о мерах господдержки предпринимателей.

Представители малого бизнеса обращались за господдержкой чаще других предпринимателей. Так, 17% малого бизнеса обращались за господдержкой, в сегменте микробизнеса доля ниже — 9%.

Большинство предпринимателей (80%), не обращавшихся за господдержкой, считают, что получить ее сложно. 77% предпринимателей воспользовались бы поддержкой, если ее было бы легко получить.

Предприниматели обозначили причины, из-за которых не обращались за господдержкой. В первую очередь получение господдержки представляется предпринимателям запутанным, долгим процессом: нужно собирать множество документов, доказать соответствие целому ряду сложных критериев отбора. Такого мнения придерживаются 28% предпринимателей, не обращавшихся за поддержкой. 23% указали, что не верят в помощь от государства, 19% считают, что для их бизнеса подходящие программы поддержки отсутствуют. Каждый десятый (10%) заявил о недостаточном количестве информации о получении господдержки.

«Со стороны бизнеса есть спрос на господдержку, однако ее получение представляется сложным и долгим процессом. Предприниматели редко обращаются за господдержкой и часто не знают, как ее получить, — комментирует результаты исследования генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. — Для создания эффективной системы помощи предпринимателям не хватает слаженной системы межведомственного взаимодействия. Бизнес хочет больше знать о возможных вариантах государственной поддержки, шагах ее получения. Нужно создавать «единые окна» для заинтересованных предпринимателей, куда они могли бы обратиться и получить исчерпывающую информацию.

Другая важная мера, считает эксперт — обучение госслужащих, которые работают непосредственно с представителями бизнеса. Сегодня они часто не могут ответить на возникающие у предпринимателей вопросы. «Госслужащие должны понимать потребности предпринимателей, разговаривать с ними на одном языке, разрабатывать и тестировать меры поддержки вместе с бизнесом, разворачивать систему поддержки в сторону сервисной модели», — отмечает Имаева.