Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось за неделю на 444 млрд долларов США из-за распространения коронавируса, негативно повлиявшего на фондовые рынки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Самые большие потери понесли три богатейших человека в мире: глава компании Amazon Джефф Безос, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Их суммарное состояние сократилось примерно на 30 млрд долларов.

Крупные убытки понес и глава компании Tesla Илон Маск, занимающий 25-е место в списке самых состоятельных людей планеты. За неделю он потерял 9 млрд долларов в результате падения стоимости акций его компании. Не самой удачной также оказалась неделя для основателя Facebook Марка Цукерберга, потерявшего более 6,5 млрд долларов.

В четверг биржи Европы и США обрушились на фоне очередной волны паники вокруг распространения коронавируса: европейские индексы теряли более 4%, а американские — больше 3%. В пятницу снижение продолжилось: ведущие американские фондовые индексы закрылись в минусе в пределах 0,9—3%, падение сдержало заявление ФРС о готовности в случае необходимости поддержать американскую экономику.