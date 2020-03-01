Президент России Владимир Путин заявил, что уходящая неделя стала худшей для мирового рынка нефти с 2008 года.

«Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года», — отметил президент РФ Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта Внуково.

Текущий уровень цен на нефть приемлем для России, заявил Путин.

ОПЕК+ зарекомендовала себя как эффективный механизм, сообщил президент.