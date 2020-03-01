Россия сможет исполнить все соцобязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта Внуково.

«Наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике», — заявил он.

Президент напомнил, что в рамках макроэкономической политики России в этом году за базовый уровень была взята стоимость нефти в размере 42,4 доллара за баррель. Говоря о резервах, глава государства подчеркнул, что международные резервы страны составляют 563 млрд долларов, а размер Фонда национального благосостояния — 124 млрд долларов, или 7,87 трлн рублей.

«Тем не менее это не отменяет необходимости наших активных действий, в том числе совместных с зарубежными партнерами», — резюмировал президент.