Из-за аномально теплой зимы стоимость отопления будет пересмотрена, пишут «Известия» . Как пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ, на снижение могут рассчитывать жители регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам. При этом ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны следить за качеством теплоснабжения и «во избежание так называемых перетопов оперативно корректировать параметры теплоносителя», добавили в министерстве.

Ранее депутаты Госдумы направили письмо о пересмотре стоимости услуг ЖКХ в адрес главы Минстроя Владимира Якушева. По их мнению, сейчас граждане переплачивают за услуги ЖКХ, так как затраты энергетиков в этом сезоне явно ниже, чем в предыдущие.

Ранее сообщалось, что тарифы на конкретный месяц рассчитываются исходя из объема потраченного ресурса в тот же период прошлого года. Таким образом, снижение платы за отопление за прошедшие осень и зиму жильцы увидят к концу 2020-го. Член комиссии Общественной палаты по ЖКХ Артем Кирьянов заявил, что сумма компенсации будет зависеть от стоимости этой услуги в субъекте. При этом россияне вряд ли смогут получить «живые» деньги — в определенные месяцы просто будет снижена цена на отопление.

Кабмин предложил штрафовать организации за завышение стоимости услуг ЖКХ Законопроект поручено подготовить Минстрою.

По словам экспертов, экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. до 1 млн рублей. Причем если организация поставляет избыточное тепло, когда на улице плюс 13, она тоже должна вернуть деньги, это предусмотрено законодательством. Многие управляющие компании ЖКХ уже терпят убытки из-за очень теплой зимы. Население уже в среднем заплатило меньше, чем ожидалось. Речь в первую очередь о жильцах тех домов, где стоят приборы учета. Дальнейшее снижение платы за услуги ЖКХ может потребовать дополнительных денег из бюджетов, отметили эксперты.