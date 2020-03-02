Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового кодекса, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Письмо с этими инициативами он направил председателю правительства Михаилу Мишустину, документ имеется в распоряжении ТАСС.

«Речь идет о предоставлении права налогоплательщикам патентной системы налогообложения уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные страховые взносы, как это предусмотрено по другим специальным налоговым режимам. [Также речь идет] о возможности исчисления страховых взносов на упрощенной системе налогообложения с налоговой базой «доходы минус расходы», с учетом понесенных предпринимателями расходов», — отмечается в письме.

Титов напомнил, что первая из предложенных мер была включена в «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» еще при предыдущем составе правительства, однако до сих пор не реализована.

По его мнению, «возможность вычитать уплаченные страховые взносы из суммы патента будет заметно способствовать смягчению последствий предстоящей отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД)». «Тем более что само правительство видит патентную систему основной альтернативой для бывших плательщиков вмененного налога», — отметил Титов.

Правомерность второго предложения закреплена в определении Конституционного суда РФ от 30 января 2020 года № 10-О, добавил бизнес-омбудсмен.

В то же время, по его словам, эти меры являются «хоть и важными, но точечными шагами». «В целом проблему последствий отмены ЕНВД они не решают, поэтому мы думаем и над другими комплексными действиями», — сообщил Титов.

ЕНВД — второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).

Ранее сообщалось, что Минфин РФ не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.