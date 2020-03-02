При участии ЦБ сейчас разрабатываются поправки к закону о потребительском кредите, которые предполагают внесение дополнительных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК), пишут «Известия» . Об этом изданию сообщил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Так, в планах регулятора — «расширить» ПСК, включив в этот показатель ряд платежей, которые де-факто связаны с кредитом, но де-юре к нему не относятся. По словам Мамуты, есть дополнительные услуги, которые сейчас в ПСК не включаются, и человек не до конца понимает финансовую нагрузку, которую на себя берет, соглашаясь на эти услуги. Поправки о включении допуслуг в ПСК планируется внести в законопроект Минфина, который направлен на пресечение недобросовестных практик банков при потребкредитовании, в ходе рассмотрения его в Госдуме, сообщил Мамута.

По словам экспертов, новые требования будут иметь ряд последствий для банковского рынка. Также включение в расчет ПСК дополнительных продуктов может повысить прозрачность таких услуг. Если доля таких комиссионных доходов в продукте была высокой, увеличение полной стоимости кредита может оказать давление на капитал кредитора.

ПСК включен в расчет надбавок к коэффициентам риска при потребкредитовании, что отражается на величине создаваемых банками резервов. Включение иных услуг в ПСК может привести к необходимости увеличить объемы резервирования со стороны банков по кредитам клиентов, чей уровень ПДН (предельная долговая нагрузка) превышает или находится вблизи уровня 50% и в конечном итоге окажет дополнительное давление на капитал банков, поясняют эксперты.