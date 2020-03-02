Россияне стали меньше тратить в отечественных и зарубежных интернет-магазинах, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). Так, по итогам 2019 года средний чек постепенно снижается. Если в 2015 году россияне тратили в отечественных магазинах в среднем 3,6 тыс. рублей за одну покупку, то в 2019-м — 2,6 тыс. рублей, что на 13% ниже, чем в 2018-м (3 тыс.). В зарубежных магазинах — 18 долларов в 2015 году против 7,5 доллара в 2019-м, что на 17% ниже, чем в 2018-м (9 долларов).

По подсчетам НАДТ, общий объем рынка онлайн-торговли в 2019 году вырос на 41% до 19,1 млрд долларов, из них на внутренние продажи пришлось почти 16,3 млрд долларов, на внешние — 2,85 млрд долларов. Количество покупок также увеличилось — до 380 млн посылок из-за рубежа и до 375 млн — по России.

Интернет-магазины пригрозили отказом от распродаж На это они готовы пойти, чтобы заблокировать введение регулирования акций.

По словам экспертов, граждане все больше интересуются мелкими и дешевыми покупками: такие приобретения легче заказывать в Интернете, чем в обычных магазинах. Такая же ситуация будет наблюдаться в 2020 году. В ретейле средний чек в 2017 году составлял 585 рублей, а в 2019-м — 518 рублей. Потребители стали покупать меньше, но ходить в магазины — чаще. Это обусловлено как отсутствием роста реальных денежных доходов, так и изменением потребительских предпочтений, считают эксперты.