Экспобанк предлагает вклад «Весенний». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок составляет 366 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 181-й день — 5,25%, со 182-го по 271-й день — 5,65% и с 272-го по 366-й день — 6,25%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,6%. Дополнительные взносы прекращаются через 30 дней с даты открытия вклада. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора со 181-го дня выплаченные проценты не пересчитываются. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет.

Кроме того, понижены ставки в рублях по вкладу «Доходный». Они составят 4,8—5% годовых (вместо 5—5,22%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 366 дней. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.