Сбербанк запустил продукт «Бизнес-карта для деловых поездок Visa» c повышенным кешбэком в категории travel.

Бизнес-картой для деловых поездок можно оплачивать товары и услуги для бизнеса и расходы в командировках по всему миру — на отели, авиа- и железнодорожные билеты, а также другие покупки, без получения наличных под отчет и оформления платежек, следует из релиза кредитной организации. За расчеты картой начисляется кешбэк: 2% за билеты, бронирование отелей, аренду автомобилей, транспорт и другие покупки в категории travel и 0,5% за покупки в других категориях. Более подробные условия программы «Тревел-кешбэк» размещены на сайте банка на странице «Бизнес-карта для деловых поездок».

Накопленные баллы можно будет обменять на бонусные баллы партнеров программы — авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, уточняют в Сбербанке.

Для контроля расходов можно подключить СМС-информирование о каждой операции, а также установить лимиты по каждой бизнес-карте в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Для держателей новой карты доступны актуальные скидки и предложения платежной системы Visa, отмечается в релизе.



Оформить карту можно в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» или в офисе банка.

