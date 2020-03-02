Банк ДОМ.РФ присоединился к Системе быстрых платежей, оператором и расчетным центром которой является Банк России. Сервис доступен в мобильном приложении банка на платформах iOS и Android.

Теперь клиенты банка — физические лица могут совершать платежи в режиме реального времени по номеру телефона в любой банк, являющийся участником системы. Для этого необходимо указать номер телефона получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП , отмечается в сообщении кредитной организации.

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова, банк предоставляет услугу бесплатно и не планирует введение комиссии за быстрые переводы в будущем.

Центробанк отменяет для банков комиссию за переводы между физлицами в СБП до середины 2022-го Банк России продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП и воспользуется своим правом установить верхний предел таких комиссий, если они будут завышаться.

В дальнейших планах внедрение для клиентов Банка ДОМ.РФ возможности совершения через СБП платежей в пользу юридических лиц, в том числе по QR-коду.



Система быстрых платежей заработала в начале 2019 года. На данный момент в СБП участвуют 44 организации.