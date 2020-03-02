Минэкономразвития РФ до 9 апреля представит новые сценарные условия развития российской экономики, связанные с шоками в мировой экономике, в том числе из-за распространения нового коронавируса, заявил глава министерства Максим Решетников.

«Сейчас делаем новую оценку. Мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись», — сказал Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил, что экономика России справится с этими шоками.