Мобильные операторы «МТС», «ВымпелКом», работающий под брендом «Билайн», и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах метрополитена Санкт-Петербурга для обеспечения пассажиров голосовой связью и скоростным мобильным Интернетом на всем пути следования. Об этом сообщили участники сделки.

На первоначальном этапе операторы разделили между собой зоны работ. Компания «МТС» начала строительство со второй и четвертой линий, «Билайн» — с первой и третьей («Василеостровская» — «Рыбацкое»), Tele2 — с третьей («Беговая» — «Приморская») и пятой линий. На данный момент у операторов есть связь в вестибюлях метро и на платформах станций, а соглашение позволит обеспечить абонентов всех трех операторов устойчивым сигналом в перегонах между станциями.

Строительство ведется по единому техническому заданию во всех стандартах (2/3/4G) и предусматривает доступ каждого из операторов к фрагменту сети, уже построенному одним из участников соглашения. «Для развертывания сети в тоннелях выбрана ADAS-система, которая позволит обеспечить максимально высокое качество сервисов в условиях сложной архитектуры, низкой пропускной способности стен и перекрытий, высокой скорости движения подвижных составов. Также такой вариант оптимален для оперативного устранения аварий, модернизаций и усилений сигнала, что повысит качество оказываемых услуг и скорость проведения любых работ по обслуживанию подземной сети. Операторы реализуют проект с разными вендорами, ориентировочный срок окончания проекта — 2021 год», — указывают участники.



На сегодняшний день петербургское метро включает пять линий общей длиной 124 км, 72 станции, 83 вестибюля.