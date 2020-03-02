Сбербанк предоставил «Ростелекому» кредит в размере 50 млрд рублей на сделку по консолидации 100% Tele2 и рефинансирование текущей задолженности в других банках. Об этом сообщил ТАСС через пресс-службу Сбербанка заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов.
«Сбербанк и «Ростелеком» связывают длительные партнерские отношения, мы исторически являемся одним из крупнейших кредиторов компании. Недавно мы предоставили компании финансирование в объеме 50 миллиардов рублей для рефинансирования текущей задолженности в других банках и на сделку по консолидации 100% Tele2», — рассказал Попов.
«Ростелеком» 19 февраля сообщил о консолидации 100% акций Tele2. До сделки компании принадлежало 45% акций сотового оператора.
Подписаны договор мены 10% долей в Tele2 на 10% обыкновенных акций «Ростелекома» с суммой договора 24 млрд рублей и договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 с суммой договора 108 млрд.