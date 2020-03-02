В январе — феврале 2020 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост средней выплаты отмечен в 67 регионах РФ, в которых проживают 84% всех автовладельцев. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

При этом ситуация с убыточностью ОСАГО критическая: даже такой показатель, обычно дающий заниженное представление об убыточности, как отношение выплат к премиям, уже в январе 2020 года составил более 80% — притом что закон отводит на выплаты 77% страховых премий по ОСАГО. Юргенс отметил, что средняя выплата по ОСАГО в январе — феврале 2020 года выросла почти на 4 тыс. рублей и составила 74 481 рубль против 70 548 рублей годом ранее.

По его словам, вследствие возросшей между страховщиками конкуренции после начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО (она стартовала 9 января 2019 года) снизился размер средней премии по обязательной «автогражданке» и выросли средние выплаты. При этом средняя выплата по ОСАГО все сильнее приближается к средней выплате по добровольному виду страхования — каско.

Так, по данным ЦБ, за девять месяцев 2019 года средняя выплата по каско составила 96 885 рублей, что в 1,3 раза превышает среднюю выплату по ОСАГО. А вот средняя премия по каско превышает среднюю премию по обязательной «автогражданке» в разы — за тот же период она составила 35 600 рублей, тогда как средняя премия по ОСАГО составляет около 5,5 тыс. рублей.

«Такое близкое значение выплаты по каско и по ОСАГО при таком очевидно неравном размере страховой премии свидетельствует о том, что рынок ОСАГО балансирует сейчас на грани рентабельности, — сказал Юргенс. — Очевидно, что ОСАГО и каско — это совершенно разные продукты с разной экономикой. То, что автовладелец, у которого есть только полис ОСАГО за 5 тысяч рублей, получает в случае ДТП выплату, сопоставимую с той, которую получает владелец каско, заплативший за полис несколько десятков тысяч рублей, говорит о высоком сервисе урегулирования убытков в ОСАГО».

Юргенс также напомнил, что в ОСАГО в отличие от каско при расчете выплат в обязательном порядке учитывается износ деталей, который составляет до 50% их стоимости. По данным «Автостата», средний возраст автомобилей в России — 13,4 года. При этом по каско, как правило, страхуются новые автомобили. «Средняя выплата по ОСАГО всегда будет ниже, чем по каско, из-за большой разницы в возрасте страхуемых автопарков», — пояснил президент РСА.

Он также отметил, что выплаты по ОСАГО осуществляются в соответствии с данными справочников запчастей, разрабатываемыми РСА и обязательными для всех страховых компаний. Справочники актуализируются раз в полгода. Так, после их актуализации 1 декабря 2019 года стоимость «корзины часто бьющихся запчастей», рассчитываемая по справочникам, выросла по сравнению с предыдущей версией справочников на 9,9%. «Высокие значения средних выплат по ОСАГО говорят о том, что данные справочников вполне «в рынке». Фактически такими же оценками стоимостей запчастей удовлетворяются клиенты страховщиков по добровольному каско», — сказал Юргенс.