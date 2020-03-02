Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ опровергает взыскание несуществующих задолженностей с налогоплательщиков и сбои в работе своей системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Система работает в штатном режиме. Взыскание несуществующей задолженности не подтверждается. Задолженность взыскивается исходя из состояния расчетов с бюджетом. Имеющиеся вопросы по размеру задолженности решаются путем проведения сверки налогоплательщиков с налоговым органом индивидуально», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что «если у налогоплательщиков возникают какие-либо вопросы, ФНС России рекомендует обращаться по любому из доступных каналов связи с налоговыми органами для оперативного решения возникшей ситуации. Также следует отметить, что ФНС России проводит постоянный мониторинг работоспособности системы».

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