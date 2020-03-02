Вдова основателя Apple Стива Джобса филантроп Лорен Пауэлл Джобс не собирается оставлять своим детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. Об этом она заявила в интервью газете The New York Times.



«Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это, — подчеркнула Пауэлл Джобс. — Стив не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне».

По ее словам, ситуация, при которой небольшая группа людей контролирует значительную сумму денег, «является неправильной и несправедливой». «Мы видели это на рубеже XIX—XX веков на примере семей Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление опасно для общества. Так не должно быть», — указала Джобс.

У вдовы Джобса, умершего от рака поджелудочной железы в октябре 2011 года в возрасте 56 лет, осталось трое детей. The New York Times оценивает ее состояние в 27,5 млрд долларов. В 2004 году Пауэлл Джобс основала благотворительную организацию Emerson Collective («Эмерсон коллектив»), которая занимается проектами, направленными в том числе на сокращение социального неравенства.

Созданная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет около 1,4 трлн долларов.