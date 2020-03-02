Чистая прибыль «Росгосстраха» по итогам 2019 года составила 7,3 млрд рублей, что 32,2% больше, чем за 2018 год, сообщает пресс-служба страховщика со ссылкой на опубликованную компанией отчетность по ОСБУ. Это на 32,2% больше, чем за 2018 год. Вслед за прибылью увеличился и капитал компании, который достиг по итогам года 52,3 млрд рублей.



Некоторые каналы, такие как онлайн или банкострахование, продемонстрировали кратное увеличение сборов страховой премии, отмечает генеральный директор СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин. «Если же говорить о видах страхования, то основной прирост в сравнении с 2018 годом дали страхование от несчастных случаев и болезней, а также добровольное медицинское страхование», — уточнил он.

Объем страховой премии в 2019 году превысил 80 млрд рублей (69 млрд рублей годом ранее). «Росгосстрах» заключил более 17,5 млн договоров страхования, что почти на 2,8 млн больше, чем годом ранее. Рост сборов в агентском канале в прошлом году составил 102,7%, в партнерском 105,6%, в корпоративном — 126%. Реализация страховых продуктов онлайн более чем удвоилась — темпы роста к 2018 году составили 222,5%. В банкостраховании, подразумевающем, в первую очередь, плотную работу с банками группы «Открытие», темпы роста в 2019 году составили 363,1%.

Объем страхового возмещения, которое компания выплатила в 2019 году своим клиентам, составил 35,1 млрд рублей.



«В 2020 году мы намерены сохранить рост в ключевых бизнес-направлениях. Мы будем бороться за лидерские позиции в страховании имущества граждан, хотим побороться за расширение нашей доли в добровольном автостраховании, нарастить портфель по банкострахованию, корпоративным продуктам и добровольному медицинскому страхованию, — говорит Гальперин. — Такие цели обозначены в нашем основном документе, по которому живет и развивается «Росгосстрах», — Стратегии развития до 2021 года, когда будет отмечаться 100-летний юбилей компании».