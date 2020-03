Компания Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до 500 млн долларов, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Истцы считают, что корпорация таким образом пытается побудить пользователей покупать новые гаджеты.

В рамках соглашения Apple должна заплатить по 25 долларов компенсации каждому владельцу смартфона, эта сумма может быть скорректирована. Отмечается, что общая сумма выплат составит не менее 310 млн долларов.

Истцы — владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также пользователи iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий. Они утверждали, что их гаджеты стали хуже работать после обновления программного обеспечения. Из-за этого пользователи решили, что смартфоны нуждаются в замене батареи, либо покупали новые модели.

В Apple заявили, что снижение производительности старых устройств связано с изменениями температуры, интенсивностью использования и другими факторами. Компания также заверила, что устранила недостатки в обновляемых операционных системах.

Как отмечает Reuters, урегулирование иска требует одобрения окружного судьи в Сан-Хосе (Калифорния).



В декабре 2017 года Apple призналась, что замедляла работу старых моделей iPhone. Специальный код для этого встраивался в обновления операционной системы iOS. Корпорация извинилась и пояснила, что это было сделано для того, чтобы компенсировать износ батареи. Однако пользователи обвинили компанию в обмане и попытках вынудить потребителей покупать новые модели взамен устаревающих. Сразу в нескольких американских штатах в адрес корпорации были поданы иски в суд.