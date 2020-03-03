Великобритания намерена к концу июня согласовать с ЕС оценки принципа эквивалентности на финансовом рынке и двустороннего доступа на рынки друг друга — в соответствии с ранее намеченным дедлайном. Об этом сообщил министр финансов Великобритании Риши Сунак в письме, адресованном зампреду Еврокомиссии Валдису Домбровскису, передает РИА Новости.

По мнению британского министра, в настоящее время нет препятствий для достижения предварительного соглашения по сотрудничеству на финансовых рынках по принципу эквивалентности.

«Я не вижу причин, по которым мы не можем достичь исчерпывающих положительных результатов к июньскому сроку», — отметил он, напомнив, что обе стороны ранее установили указанный дедлайн по переговорам и договорились приступить к работе, как только Британия покинет ЕС.

«Великобритания намерена соблюсти этот дедлайн, и мы готовы совместно работать в следующие несколько месяцев, чтобы мы все смогли это сделать», — написал Сунак.

Правительство Великобритании неоднократно заявляло, что хочет добиться свободного доступа британских финансовых компаний на финансовый рынок ЕС по принципу эквивалентности, который действует в настоящее время. Это означает, что британским финкомпаниям можно будет не открывать дочерние подразделения в ЕС, чтобы вести деятельность на рынках Евросоюза после окончания переходного периода по Brexit.

Однако в феврале главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что Британии не следует питать иллюзий по поводу свободного доступа к финансовым услугам, так как «общей, глобальной или постоянной эквивалентности финансовых услуг не будет».



Великобритания 1 февраля покинула ЕС, завершив длившийся 3,5 года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

