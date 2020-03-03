Российские фондовые индексы заметно растут в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск индекс Мосбиржи поднялся на 2,1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 823,97 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени прибавил 2,81% и дошел до отметки 1 340,04.

«В понедельник отвесное падение мировых фондовых рынков прервалось. Если европейские основные площадки закрылись разнонаправленно, то американские — выросли. На этом фоне неоднозначно повел себя российский рынок. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи потерял 0,69%. А долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос на 0,29%», — напомнил старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Утром российские фондовые индексы… получат поддержку от ралли на американских фондовых площадках, а также скачка цен на нефть, в связи с чем можно ожидать их выхода в плюс. Оптимизм во вторник ослаб, что предвещает скорое отступление индексов от максимумов открытия, но в целом настроения начинают смещаться в сторону более оптимистичных», — написала незадолго до начала торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.