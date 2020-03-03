Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар и евро теряли по 2 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,41 рубля (минус почти 4 копейки), курс евро — 73,91 рубля (минус примерно 11 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб, во вторник утренняя коррекция нефтяных котировок вновь может оказать давление на рубль. По его словам, ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 65,8—67,1 рубля, для европейской валюты — 73,3—74,8 рубля.

«Российская валюта вполне может начать отыгрывать резкое снижение доллара на мировой арене в последние дни. Если внешний фон не ухудшится, то пара доллар/рубль сегодня попробует снизиться в район 65,5», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.