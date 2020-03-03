Количество выданных новых кредитных карт в январе 2020 года сократилось на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 0,68 млн единиц, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Сокращение выдачи сопровождается ростом среднего значения персонального кредитного рейтинга (ПКР) держателя активной кредитной карты, что свидетельствует о снижении рисков со стороны банков. За год среднее значение ПКР по кредитным картам увеличилось на 14 пунктов и составило 652 балла.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт было отмечено в Москве (46,3 тыс. единиц), Московской области (34,1 тыс.), Краснодарском крае (28,9 тыс.), Санкт-Петербурге (26,6 тыс.), Свердловской области (21,9 тыс.) и Республике Башкортостан (21,2 тыс.).

Самая серьезная динамика сокращения выдачи новых кредитных карт в январе 2020 года была зафиксирована в Московской области (-20,6%), Приморском (-18,5%), Хабаровском (-17,8%) и Алтайском (-14,8%) краях, а также в Нижегородской области (-14,8%) и Москве (-14,5%).

Единственными регионами, где выдача новых кредитных карт увеличилась, оказались Ханты-Мансийский АО (+4,1%) и Ростовская область (+0,4%).