В банковском секторе Москвы и Московской области в 2019 году выявлено 19 325 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. Об этом сообщили в Главном управлении ЦБ по Центральному федеральному округу.

Как уточняется, почти три четверти от всего объема подозрительных денег пришлось на подделки номиналом 5 тыс. рублей: их выявлено 14 029 штук. Поддельных тысячерублевых банкнот обнаружено меньше, чем годом ранее, — 3 570 экземпляров.

Деньги некрупных номиналов вызывают существенно меньший интерес у злоумышленников, констатируют в ЦБ. Так, фальшивых сторублевых банкнот найдено 75 штук, 500-рублевых — 74 штуки, 50-рублевых купюр — пять экземпляров, 200-рублевых — три. Десятирублевая подделка встретилась в течение прошлого года в регионе только один раз. Фальшивых монет обнаружено 24 экземпляра.



В России за год выявлено около 41,4 тыс. поддельных местных банкнот и 2,4 тыс. иностранных В целом уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким — семь подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении.

В Московском регионе в минувшем году банковские специалисты обнаружили также поддельные денежные знаки иностранных государств в количестве 1 268 штук. Чаще всего встречались фальшивые доллары США — 892 штуки. Поддельных евро выявлено 353 штуки. Также обнаружено 18 экземпляров фальшивых китайских юаней и пять поддельных купюр британских фунтов стерлингов.