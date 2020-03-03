Минстрой предлагает внести изменения в правила получения субсидий на оплату ЖКУ, говорится в проекте постановления, пишет «Российская газета». Так, предлагается учитывать только задолженность, образовавшуюся за последние три года и подтвержденную судом.

Граждане не будут предоставлять с 1 января 2021 года в уполномоченный орган документы или их копии, содержащие сведения о наличии или отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, говорится в пояснительной записке. Орган, принимающий решение о выдаче субсидии, будет самостоятельно запрашивать информацию о наличии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности по ЖКУ.

В Думу внесен законопроект о запрете агентских договоров с коллекторами для взыскания долгов за ЖКУ Ранее был установлен запрет на работу коллекторов с долгами граждан за ЖКУ, однако управляющие компании нашли способ обхода требований и стали заключать агентские договоры.

Одновременно с 1 января следующего года должны вступить в силу поправки к Жилищному кодексу РФ, из которых следует, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут получить граждане, чьи расходы по этой статье превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.