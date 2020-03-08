Банк «Уралсиб» запустил акцию «5% Cashback для бизнес-карт «Уралсиба». Акция действует для новых клиентов, открывших счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в банке с 1 марта 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для участия в акции нужно открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформить к данному счету карту(-ы) для бизнеса, а также оплачивать товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 15 тыс. рублей в месяц.

Участник акции получит кешбэк на свой счет в размере 5% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе.

«Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям», — отмечается в релизе.

Акция проводится с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно. Для участия в акции установлено три отчетных периода: 1—31 марта, 1—30 апреля, 1—31 мая.

Денежное вознаграждение выплачивается на следующий месяц после совершения покупок или приобретения услуг за каждый отчетный период до конца месяца, следующего за отчетным периодом, — до 20 июня 2020 года включительно.