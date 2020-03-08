ПСБ предложил новым клиентам накопительный счет «Про запас». Для них в первые два месяца установлена доходность в размере 6,5% годовых на любую сумму до 5 млн рублей. Такая же ставка действует для клиентов, у которых не было открытых накопительных счетов в ПСБ в течение последних трех месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«По истечении льготного двухмесячного периода по счету устанавливается базовая ставка. На текущий момент она составляет до 5,25% годовых. Счет можно открыть как в офисе, так и через интернет- и мобильный банк. Средства можно докладывать и снимать в любое время и на любую сумму», — говорится в релизе.



Проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия и капитализируются. По желанию можно подключить правила автоматического пополнения счета: «Купил — накопил» и «Пополнил — накопил».