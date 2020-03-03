Рост экономики России в 2020 году даже в условиях распространения коронавируса по миру ускорится до 2,2% при цене нефти на уровне 50 долларов за баррель, пишет главный экономист Renaissance Capital Чарли Робертсон в аналитическом комментарии, который есть в распоряжении РИА Новости.



«Мы полагаем, что ВВП России все же ускорится до 2,2% при цене нефти на уровне 50 долларов за баррель», — заявил экономист в комментарии по влиянию коронавируса. Экономисты Renaissance Capital оказались более оптимистичны, чем Минэкономразвития, которое ожидает роста ВВП РФ в текущем году на 1,9%. По первой оценке Росстата, прирост ВВП в 2019 году составил 1,3%.

Министр экономического развития Максим Решетников накануне заявил, что министерство до 9 апреля планирует представить в Кабмин обновленную версию сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2020—2022 годы, в которой учтет влияние коронавируса на экономику России.

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел совещание с представителями Кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019. Он заявил, что текущая цена на нефть является приемлемой для экономики РФ, и напомнил, что в рамках макроэкономической политики РФ за базовый уровень в этом году была взята стоимость 42,4 доллара за баррель нефти марки Brent.

Оценки возможного влияния вируса на экономику России неоднозначны. Так, организация экономического сотрудничества и развития в понедельник ухудшила прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1,2% с 1,6%. На фоне коронавируса ОЭСР ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран G20.