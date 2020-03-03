«Зетта Страхование» разоблачила мошеннические схемы в Екатеринбурге и Бурятии, сообщает пресс-служба страховщика.

«Зетта Страхование» привлекла к ответственности мошенников, инсценировавших страховые события. По выявленным случаям проведены необходимые следственные действия, возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в релизе.

Так, в Екатеринбурге раскрыта мошенническая схема, в рамках которой по предварительному сговору был застрахован уже разбитый автомобиль. Для осмотра при заключении договора каско было предъявлено другое, аналогичное по цвету и модели транспортное средство с перевешанными государственными регистрационными знаками. После оформления полиса было инсценировано страховое событие. Заявленный предварительно ущерб был оценен в 700 тыс. рублей.

«Сотрудниками департамента расследований «Зетта Страхование» было установлено, что повреждения автомобиля не соответствуют заявленным обстоятельствам ДТП и собранная информация была передана в Следственный комитет РФ по Свердловской области. Страхователь написал явку с повинной, дал признательные показания и привлечен к ответственности по признакам состава преступления ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», — отмечается в сообщении.

Факт мошенничества также зафиксирован и в Бурятии. На расследование и сбор доказательной базы специалистам «Зетта Страхование» потребовалось почти два года. Все осложнялось тем, что в организованную преступную группу входил действующий сотрудник ГИБДД, который помог подготовить необходимые документы относительно фиктивного дорожно-транспортного происшествия. В результате преступной деятельности компании был причинен ущерб на сумму свыше 400 тыс. рублей.

В настоящее время ведется следствие, ожидается, что уже в течение марта 2020 года материалы будут переданы в суд.