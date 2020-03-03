Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,03 рубля к предыдущему закрытию и составил 65,415 рубля. С начала торговой сессии было проведено 60,9 тыс. сделок на 4,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,3—66,6725 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 73,0825 рубля, уменьшившись на 94 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 17 тыс. сделок на 837,5 млн евро по курсам от 73,0825 до 74,12 рубля за евро.