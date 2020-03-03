Во Владикавказе после реновации открылся операционный офис Россельхозбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: пр-т Коста / Генерала Плиева, д. 93/32.



Открывшийся офис предоставляет полный комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц.

«Клиенты могут оформить заявку на кредит, открыть или пополнить вклад, внести ежемесячный платеж по займу, оплатить коммунальные платежи, совершать операции с валютой и драгоценными металлами», — говорится в релизе.