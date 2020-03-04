Банки с базовой лицензией (с капиталом до 1 млрд рублей) смогли резко увеличить показатели рентабельности, пишет «Коммерсант». Это следует из отраслевого обзора за 2019 год Ассоциации банков России (АБР). Так, на начало 2020 года средняя рентабельность их активов составила 0,6% (на начало 2019-го — 0,2%), рентабельность капитала — 3,3% (1,1%). Но показатели ниже, чем по четырем другим группам банков (доходит до 2,9% и 21% соответственно).
На активы 133 банков с базовой лицензией приходится лишь 2% сектора, свидетельствуют расчеты АБР. Основную часть составляют кредиты нефинансовым организациям (24,9%) и корсчета и депозиты в ЦБ (23,9%). На вклады физических лиц приходится 40,0%, еще 18,6% составляют расчетные и прочие счета юридических лиц. Удельный вес просроченной задолженности по всем сегментам кредитования в межбанковских кредитах увеличился за год с 2,4% до 9,6%, в кредитах населению — с 8,0% до 8,3%, по нефинансовым организациям — с 7,8% до 9,6%.
Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО «Яндекс.Деньги».
По словам экспертов, модель работы банков с базовой лицензией весьма неустойчива и подвержена многим рискам. Среди них — риски концентрации на крупных клиентах, риски массового оттока средств вкладчиков. При этом за заемщиков также приходится конкурировать ставкой, указывают эксперты. Такие жесткие условия существования постепенно подталкивают эти кредитные организации к консолидации или продаже. Условия не позволяют малым игрокам активнее зарабатывать на рискованных инструментах. Скорее всего, в течение 2020 года часть банков с базовой лицензией по-прежнему будут работать с минимальной маржой, избегая принятия значимых рисков, прогнозируют эксперты.