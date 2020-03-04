Банки с базовой лицензией (с капиталом до 1 млрд рублей) смогли резко увеличить показатели рентабельности, пишет «Коммерсант» . Это следует из отраслевого обзора за 2019 год Ассоциации банков России (АБР). Так, на начало 2020 года средняя рентабельность их активов составила 0,6% (на начало 2019-го — 0,2%), рентабельность капитала — 3,3% (1,1%). Но показатели ниже, чем по четырем другим группам банков (доходит до 2,9% и 21% соответственно).

На активы 133 банков с базовой лицензией приходится лишь 2% сектора, свидетельствуют расчеты АБР. Основную часть составляют кредиты нефинансовым организациям (24,9%) и корсчета и депозиты в ЦБ (23,9%). На вклады физических лиц приходится 40,0%, еще 18,6% составляют расчетные и прочие счета юридических лиц. Удельный вес просроченной задолженности по всем сегментам кредитования в межбанковских кредитах увеличился за год с 2,4% до 9,6%, в кредитах населению — с 8,0% до 8,3%, по нефинансовым организациям — с 7,8% до 9,6%.

Агентство «РИА Рейтинг» назвало кредитные организации с самой высокой рентабельностью активов Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО «Яндекс.Деньги».

По словам экспертов, модель работы банков с базовой лицензией весьма неустойчива и подвержена многим рискам. Среди них — риски концентрации на крупных клиентах, риски массового оттока средств вкладчиков. При этом за заемщиков также приходится конкурировать ставкой, указывают эксперты. Такие жесткие условия существования постепенно подталкивают эти кредитные организации к консолидации или продаже. Условия не позволяют малым игрокам активнее зарабатывать на рискованных инструментах. Скорее всего, в течение 2020 года часть банков с базовой лицензией по-прежнему будут работать с минимальной маржой, избегая принятия значимых рисков, прогнозируют эксперты.