ЦБ и Минфин рассматривают возможность изменения базовой схемы выплат в рамках разрабатываемой концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП), пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал на круглом столе «Корпоративные пенсии — новый этап развития» советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова Степан Кузнецов. Предполагается сохранить принцип наследуемости лишь на первоначальном этапе выплат, а не на весь срок, как предполагается сейчас.

Ранее источники издания отмечали, что на основе исследования потребностей россиян в концепции был предусмотрен принцип наследования не только на этапе накопления пенсионных средств, но и на этапе выплат. Гибридная срочно-пожизненная схема позволяла обеспечить наследуемость пенсионных средств на всем этапе выплат. По словам Кузнецова, сейчас решается вопрос, «как, с одной стороны, получить пожизненную пенсию, а с другой стороны, в какой-то ограниченный период дать возможность ее наследовать». Так, рассматривается возможность разрешить наследование в первые годы выплаты пенсии по базовому сценарию, а затем оставить сформированные средства без такой возможности.

ГПП может трансформироваться в стаж для получения страховой пенсии Об этом рассказал советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова Степан Кузнецов.

По мнению экспертов, установление пожизненной схемы выплат с возможностью наследования средств, скорее всего, обернется увеличением срока дожития, что, в свою очередь, приведет к уменьшению ежемесячной выплаты клиенту. Учитывая высокую стоимость актуарных рисков, рассчитанные пенсионные выплаты будут малы, что ставит под сомнение целесообразность самого ГПП. Если же будут установлены адекватные выплаты, то представленная модель с наследованием может превратить частные фонды в подобие финансовой пирамиды, поясняют эксперты. Возможно, в разрабатываемой схеме первоначально в наследуемый период обязательства перед пенсионерами будут учитываться как по срочным выплатам и лишь затем — как по пожизненным пенсиям, полагают эксперты.