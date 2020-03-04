Власти пытаются стимулировать госкомпании поддерживать закупками отечественных производителей — у них должен быть приоритетный доступ, также есть ценовые преференции для российских компаний, но госкомпании не хотят закупать российские товары – завышают технические требования, указывают характеристики зарубежной продукции; правительство обсуждает введение обязательных квот на закупку отечественных товаров, пишут «Ведомости» .

Госкомпании потратили на закупки в 2019 году 21 трлн рублей, следует из данных Единой информационной системы закупок (ЕИС); пока государство следит за расходованием денег на нацпроекты, существенно большие расходы госкомпаний на закупки остаются непрозрачными «в отсутствие каких-либо правил, какой-либо конкуренции», пожаловался начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артем Лобов на круглом столе в Совете Федерации.

ФАС предлагает для начала навести порядок и ввести квоту на неконкурентные закупки (10% или больше), обязать обосновывать цену, перевести торги на электронные площадки, одобренные по госзаказу.

Власти предложили жесткие ограничения на госзакупки иностранных товаров Документ до сих пор не направлен в правительство из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС.

По мнению экспертов, если ввести ограничения, предложенные ФАС, есть риски сделать закон о закупках госкомпаний таким же строгим, как госзаказ, в итоге он не позволит ни обеспечить импортозамещение, ни поддержать малый и средний бизнес; сближение правил закупок госкомпаний с госзаказом не может упростить доступ отечественных производителей к ним, чтобы повысить долю закупок российских товаров, нужно сделать конкурентными те закупки, где госкомпания указала, что хочет купить российский товар.

Переговоры с единственным поставщиком тоже могут быть конкурентными – если обсуждать цену, ориентируясь на рынок или себестоимость, считают эксперты; также необходимо создать условия, когда госкомпании будут точно знать, предлагают им российское или нет, и ввести типовые требования для включения в положения о закупках.