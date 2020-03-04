Распространенность онлайн-заказа продуктов, готовой еды и такси в России стремительно растет, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствует опрос аналитиков HSBC. По их данным, доля тех, кто часто покупает продукты онлайн, в России выросла с 7% до 18%. При этом по-прежнему высокой остается доля тех, кто никогда этого не делал (36%), подчеркивается в отчете.

Средний чек в онлайн-супермаркетах почти втрое выше, чем в традиционной рознице: 1 591 рубль против 530 рублей в сетях X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит», отмечают аналитики. Самыми популярными онлайн-магазинами для заказа продуктов среди респондентов стали «Перекресток», Ozon, «Ашан» и сервис «Яндекс.Лавка».

Также выросла популярность доставки готовой еды из ресторанов: в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля тех, кто заказывает ее хотя бы раз в неделю, выросла с 18% в ноябре 2018 года до 33% в феврале 2020-го. Треть из них предпочитают делать заказ по телефону, 23% и 20% — через приложения Delivery Club и «Яндекс.Еда» соответственно. По данным аналитиков, 40% респондентов готовы платить за доставку всего 50–100 рублей, а более чем половина из них готовы согласиться только на бесплатную доставку либо считают, что она должна быть таковой.

Россияне сократили свои траты в Интернете Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).

Растет и распространение заказа такси через онлайн-агрегаторы — только 11% никогда не пользовались такими сервисами, тогда как в прошлый раз доля составляла 30%. «Яндекс.Такси» остается лидером по популярности у населения с долей 63%, указывают аналитики. Доля «Ситимобила» остается низкой — 7%.

По мнению экспертов, высокая доля тех, кто никогда не делал покупки онлайн, связана с пока ограниченным географическим покрытием онлайн-магазинов и инерцией в предпочтениях потребителей. Высокий средний чек при онлайн-покупках может объясняться тем, что покупатели предпочитают приобретать через них товары впрок, в том числе непродовольственные товары. Рынок агрегаторов такси выглядит гораздо более зрелым, чем онлайн-заказа продуктов и еды, и конкуренция здесь развернется уже в маленьких городах с населением менее 100 тыс. человек, полагают эксперты.