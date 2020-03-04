Экономическая ситуация в России не идеальна, признает президент России Владимир Путин.

В интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» он сравнил нынешние показатели с положением 2000 года, когда за чертой бедности жили 42 млн человек, а долги государства достигали 145 млрд долларов при золотовалютных резервах в 12,5 млрд.

«Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся», — напомнил глава государства. С тех пор пенсии и реальные доходы россиян существенно выросли, а за чертой бедности сейчас остаются 13,5 млн человек, что втрое меньше, чем 20 лет назад, отметил он.

«Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот», — сказал Путин.

Он пояснил, что «люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра». «И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь», — добавил президент.



Глава государства объяснил, чем отличается экономическая стабильность от застоя: «Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще стабильность — это всегда база для развития. А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития».