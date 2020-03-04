Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 12 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 28 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:14 мск курс доллара составил 66,01 рубля (минус 3 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 16 копеек и составил 73,62 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду утром рубль может еще немного укрепиться. По ее словам, понижается прогноз по курсу доллара до 65—66 рублей, а прогноз по курсу евро — до 73—74 рублей.

«Сильная реакция на снижение ставки была в рубле, который в паре с долларом закрыл вчерашний день в районе 66. Теперь операции carry trade с российскими ОФЗ становятся более выгодными. Однако если раньше была почти уверенность, что Банк России на ближайшем заседании воздержится от снижения ставки из-за высокой волатильности рубля, то теперь наши ожидания смещаются в сторону ее снижения на 0,25 процентного пункта. С одной стороны, это позволит стимулировать рост экономики, с другой – не повредит рублю, который все равно будет оставаться под влиянием внешнего фона, прежде всего динамики нефти и политических рисков», — пояснил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.