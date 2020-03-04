Почта Банк понизил ставки по вкладам на 0,3 процентного пункта.

Доходность депозита «Капитальный» (оформляется на 181, 367, 546 дней) составит 4,2—4,5%. Вклад «Почтовый» теперь открывается на 181 и 367 дней под 4,4% и 4,5% годовых соответственно (ранее депозит открывался на 367 дней под 4,8%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 4,1% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются.

«Доходный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 4—4,2% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.



Дополнительные взносы во вклады «Капитальный», «Доходный» и «Почтовый» можно вносить в течение десяти календарных дней с даты оформления договора, а в «Накопительный» — в течение всего срока депозита.