Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

Срок действия санкций истекает 15 марта. «На утреннем заседании послов без обсуждения были продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России еще на шесть месяцев», — сказал собеседник агентства.



«Теперь решение должно быть формально утверждено Советом ЕС», — уточнил он.

Как ожидается, Совет ЕС также без обсуждения утвердит решение 12 марта, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан «в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающими им». В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последние представляют собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

