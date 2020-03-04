Банк России установил официальные курсы валют на 5 марта.

Курс доллара снизился на 36,53 копейки, составив 66,0784 рубля (66,4437 рубля на 4 марта). Курс евро понижен на 20,16 копейки до 73,7369 рубля (73,9385 рубля на 4 марта).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 65,96 рубля (минус 9 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 73,68 рубля (минус почти 10 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 65,86—66,44 рубля за доллар и 73,46—73,91 рубля за евро.