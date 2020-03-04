Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам будет рассматриваться с учетом роста их доходов, сейчас наблюдается рост доходов работающих пенсионеров в реальном выражении, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

«Сегодня мы ресурсы те, которые есть, направляем на задачи реализации послания (президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. — Прим. ред.). Я считаю, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам мы будем рассматривать с учетом возможности, с учетом роста доходов работающих пенсионеров, исходя из их заработных плат, а мы видим, что заработные платы растут в среднем выше темпов инфляции, в реальном выражении идет рост. Мы готовы и дальше обсуждать, и вопрос этот может и дальше обсуждаться», — сказал он.

Сенатор внес в Думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающих пенсионеров Заморозка индексации в 2015 году, как отмечает Василий Иконников, была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета.

Силуанов напомнил, что сейчас в полном объеме индексируются «пенсии неработающим пенсионерам темпами значительно выше инфляции».

17 февраля член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2020 года. Как пояснил сенатор, в случае принятия законопроекта пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы за предыдущие годы, в которые индексация не производилась, то есть начиная с 2016 года.