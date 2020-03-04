Увеличение расходов бюджета создает риск их неисполнения в течение года, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения поправок в федеральный бюджет на 2020—2022 годы на пленарном заседании в Госдуме.

«С учетом предложенных дополнительных расходов... увеличиваются расходы на нацпроекты, комплексный план по инфраструктуре... при этом 30% общего объема дополнительных бюджетных ассигнований снова будет зарезервировано... Это тот же самый риск невыполнения в течение года этих расходов, если они начнут поздно использоваться», — сказал он.

Кудрин отметил, что объем зарезервированных средств на текущий год может составить примерно 457,5 млрд рублей.

Ранее Кудрин заявил, что объем зарезервированных средств в 2019 году составил 234,3 млрд рублей, а объем заблокированных, в которые входят зарезервированные, — 389,9 млрд рублей, которые не были «даже розданы в отрасли». В целом исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за последние 11 лет.